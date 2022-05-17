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Россия проследит за использованием НАТО территорий Швеции и Финляндии

Лавров: РФ посмотрит, как территории Финляндии и Швеции будут использоваться НАТО
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Россия будет делать выводы, исходя из того, как территория Финляндии и Швеции будет использоваться Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом во вторник, 17 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Сами эти страны мало выиграют от своего решения

«Посмотрим, как на деле будет их (Финляндии и Швеции — Ред.) территория использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы», — сказал он на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Ранее в этот день Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в альянс. Накануне об официальном принятии решения по вступлению в НАТО заявили в правящей Социал-демократической партии Швеции.

Тогда же официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс приняла и Финляндия.

Как отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Россия не раз указывала на дестабилизацию, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то, что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в строну России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей и вынуждая Москву отвечать на угрозу.

Президент России Владимир Путин 16 мая подчеркнул, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик пояснил «Известиям», что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Он отметил, что не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но «сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом».

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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