Режим повышенной готовности ввели из-за непогоды в Мурманской области

В Печенге и Лиинахамари (Мурманская область) введен режим повышенной готовности из-за непогоды на Баренцевом море. Выход маломерных судов в акваторию запрещен.

Постановление о введении режима повышенной готовности подписал глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов. Он будет действовать с утра 17 мая до 21:00 19 мая, пишет ИА «Би-порт».

Согласно прогнозам, скорость западного и северо-западного ветра будет достигать 17–22 м/с, временами возможен мокрый снег. Высота волн в Баренцевом море достигает 2,5 м.

В местах выхода рыбаков сотрудники полиции и администрации округа организуют патрулирование. Они будут разъяснять местным жителям необходимость соблюдения требований безопасности.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, усиления ветра и града. Спасатели отмечают высокую вероятность аварий на объектах ЖКХ и энергетики.