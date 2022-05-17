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В Москве начинающим предпринимателям дадут кредит с нулевой ставкой

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В Москве малые и средние предприятия, зарегистрированные не больше года назад, могут воспользоваться программой льготного кредитования и привлечь финансирование на особых условиях. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Город выступает поручителем и субсидирует 14% ставки по кредиту — на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях — вплоть до ноля процентов годовых», — отметила она.

Сниженная ставка — от 0 до 18% в зависимости от выбранного предпринимателем банка — будет действовать в течение года. Заем выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма — 5 млн рублей.

К программе присоединились «Сбер», Промсвязьбанк и банк «Открытие». Например, «Открытие» в рамках программы предлагает молодым компаниям кредиты с нулевой ставкой на первый год.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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