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Оборудование для онкоцентра в Рязани закупят на 378 млн рублей

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Новую технику закупят для онкологического диспансера в Рязани. Соответствующие тендеры на сайте госзакупок объявлены на 378 млн рублей.

Согласно документации, максимальная стоимость видеоэндоскопических комплексов составит свыше 273 млн рублей. Об этом пишет 62INFO.ru. Еще порядка 47,5 млн рублей будет направлено на приобретение четырех аппаратов ультразвукового сканирования. Несколько операционных универсальных столов обойдутся в 57,9 млн рублей.

Условия тендера предполагают, что подрядчик доставит медицинское оборудование, введет его в эксплуатацию и проведет обучение персонала. На выполнение работ отводится 60 дней с момента подписания контракта.

Новый онкологический диспансер планируют достроить в Рязани к сентябрю. В десятиэтажном здании разместят 250 коек и блок с десятью операционными.

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