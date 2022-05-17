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Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
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Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Украина не нужна Западу, она для него расходный материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Об этом 17 мая сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам просветительского марафона «Новые горизонты», организованного российским обществом «Знание».

«[Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности] Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит публично, что «на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя». Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что «мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение», — заявил Лавров, добавив, что это значит, что «война ими [Западом] объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией».

«А Украина уже стала... Знаете, есть уже расхожее выражение, что Запад готов воевать до последнего украинца» — очень метко», — пояснил министр.

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Он отметил: «Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так считают».

14 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц назвал помощь Украине бесполезной. По его словам, те миллиарды, которые США готовы отправить в Киев, осядут в карманах коррумпированных чиновников. В частности, он заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США недавно выделили Украине в качестве военной помощи. Также Гетц считает, что истинной целью США является смена режима в России, а не защита Украины.

В апреле китайский военный эксперт высказывал такую же позицию. Он заявил, что США используют Украину как марионетку, и толкают ее на обострение конфликта с Россией, поэтому Вашингтон не прекращает накачивать Киев вооружением. Безрассудная поставка оружия, особенно тяжелой артиллерии, не способствует мирным переговорам — наоборот, Америка и НАТО хотят спровоцировать Россию на конфликт и тем самым втянуть ее в затяжное кровопролитие.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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