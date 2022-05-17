Озеро Кашкадан в Уфе осушили и вновь заполнят водой

В Уфе озеро Кашкадан в парке с одноименным названием осушили и углубили. Работы проводились из-за обмеления и цветения. В городской администрации уточнили, что во время осушения и чистки рабочие вывезли более 40 тыс. грузовиков ила, грязи и бытового мусора.

Сейчас продолжается процесс заполнения озера водой. Глава Октябрьского района Сергей Плотников рассказал, что озеро заполнено уже на 60%.

ИА «МедиаКорСеть» уточняет, что парк «Кашкадан» закрыли на реконструкцию в 2019 году. Торжественное открытие запланировано на День города, 12 июня.

Ранее сообщалось, что в Уфе в этом году будут функционировать 10 официальных пляжей. В Ленинском районе города откроют сразу три пляжа: «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка». Все они расположены на реке Белой. В Октябрьском районе одобрены два пляжа: «Берег Солнце» и «Сипайловское Сочи» на реке Уфимке.