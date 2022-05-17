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Жители Саратова рассказали о граде размером с вишню

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В Саратове в понедельник, 16 мая, выпал град размером с вишню. Соответствующие фото появились в соцсетях. По словам их авторов, они зафиксировали крупные градинки в районе улиц Рахова и Московская.

По словам очевидцев, дождь при этом был не очень сильный, а град шел 5–7 минут.

Между тем синоптики снова обещают осадки на территории Саратовской области. Возможна гроза, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Гидрометцентр России.

При этом возможен сильный ветер со скоростью до 17 м/с. Дневная температура составит до +18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода придет в Москву после 20 мая. По его словам, потепление в столице будет происходить постепенно.

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