Хищение 1 млн рублей при ремонте парка выявили в Ростовской области

В Ростовской области выявили хищение более 1 млн рублей при благоустройстве парка в станице Егорлыкской. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание за такое преступление — 10 лет лишения свободы.

RostovGazeta со ссылкой на региональную прокуратуру пишет, что местная администрация заключила контракт на благоустройство парка с одной из компаний.

Подрядчик полностью выполнять работы не стад, а в документы внес недостоверную информацию. Речь шла об используемых материалах и объеме проведенных работ.

На основании этих сведений подрядчик получил деньги. Таким образом, как считает следствие, ущерб бюджетам разных уровней превысил 1 млн рублей.