УК накажут за разрушающиеся балконы в доме в центре Волгограда

В многоквартирном доме на Аллее Героев в центре Волгограда разрушаются балконы. Вину за это возложили на ООО «УО Волгограда». Решение принято региональным Госжилнадзором.

Так в ведомстве отреагировали на жалобы жителей дома. Внеплановая проверка проводилась в июне-июле 2021 года. Во время нее инспекторы зафиксировали выкрашивание бетона, участки оголения и коррозирования балконных плит.

В октябре за нарушение лицензии по управлению многоквартирным домом управляющую компанию «УО Волгограда» оштрафовали на 125 тыс. рублей. Однако УК отказалась платить и оспорила решение в областном арбитраже, а затем и в 12-м арбитражном апелляционном суде. Во всех инстанциях жалобу оставили без удовлетворения.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» пишет, что в центре Волгограда во многих домах балконы стали опасными. В частности, в начале февраля часть плиты рухнула на тротуар у дома на улице Мира. Обошлось без пострадавших.