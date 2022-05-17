Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «развяжет РФ руки»

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО под давлением США развязывает России руки. Об этом 17 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», — подчеркнула дипломат.

Эти страны десятилетиями придерживались политики нейтралитета и не вступали в военные блоки, напомнила она. Как отметила высокопоставленный дипломат, об этом надо будет помнить.

«В тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее», — заключила Захарова.

Ранее во вторник глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Как отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик пояснил, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Он отметил, что не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но «сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом».

16 президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.