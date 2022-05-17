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Девять уголовных дел возбудили против поджигателей в Тюменской области

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Органы дознания в Тюменской области проводят 17 проверок по фактам лесных пожаров.

По факту уничтожения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если эти деяния причинили значительный ущерб, возбуждено девять уголовных дел, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«Наш город» уточняет, что больше всего уголовных дел заведено по Абатскому району (6). Далее идут Казанский (5) и Упоровский (4) районы. По одному делу — по Армизонскому и Сорокинскому районам.

Сейчас в Тюменской области действуют пять лесных и два ландшафтных пожара. Только за сутки пожарные ликвидировали шесть природных пожаров на площади 538 га и три лесных пожара на площади 1 424,6 га, пишет megatyumen.ru.

14 мая сообщалось, что жителей нескольких населенных пунктов в Тюменской области начали эвакуировать из-за приближающегося природного пожара. Всего эвакуировано 126 человек, в том числе находящихся в данный момент в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в деревне Криводаново.

С 15 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигание сухостоя и мусора, разведение открытого огня.

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