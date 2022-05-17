Трампу запретили репостить свои посты из Truth Social в течение шести часов

Регулирующие органы запретили бывшему президенту США Дональду Трампу репостить свои посты из Truth Social в других соцсетях в течение шести часов. Если он будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, то ограничения снимут, передает телеканал «Известия». Truth Social была запущена с целью противостоять IT-компаниям, которые заблокировали Трампа после штурма Капитолия.

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