Губернатор Курской области опубликовал кадры после обстрела села Алексеевка

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото последствий обстрела пограничного села Алексеевка в Глушковском районе. Снимки утром во вторник, 17 мая, он разместил в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, пострадавших нет.

Ранее, во вторник, Старовойт сообщил, что около пяти утра по селу со стороны Украины был открыт огонь из крупнокалиберного оружия. По предварительной информации, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы.

Губернатор отметил, что обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников.

На месте в настоящее время работают специалисты.

В регионе уже неоднократно фиксировали обстрелы и провокации со стороны Украины. Так, 11 мая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один украинский беспилотник в приграничной зоне. Еще два беспилотника были сбиты 8 мая. До этого, 13 апреля, был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка.

Из-за угрозы обстрелов в Курской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 25 мая.

С 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности также был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской и в двух районах Воронежской области.