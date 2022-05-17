Прямой эфир

Губернатор Курской области опубликовал кадры после обстрела села Алексеевка

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал кадры после обстрела села Алексеевка
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото последствий обстрела пограничного села Алексеевка в Глушковском районе. Снимки утром во вторник, 17 мая, он разместил в своем Telegram-канале.

Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ
Что изменится в регионах, где повысили уровень террористической опасности

Как отметил глава региона, пострадавших нет.

Ранее, во вторник, Старовойт сообщил, что около пяти утра по селу со стороны Украины был открыт огонь из крупнокалиберного оружия. По предварительной информации, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы.

Губернатор отметил, что обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников.

На месте в настоящее время работают специалисты.

В регионе уже неоднократно фиксировали обстрелы и провокации со стороны Украины. Так, 11 мая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один украинский беспилотник в приграничной зоне. Еще два беспилотника были сбиты 8 мая. До этого, 13 апреля, был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка.

Из-за угрозы обстрелов в Курской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 25 мая.

С 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности также был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской и в двух районах Воронежской области.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022