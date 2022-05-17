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Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны ВСУ

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Село Алексеевка Курской области, расположенное в Глушковском районе на границе с Украиной, было обстреляно с украинской территории. Об этом 17 мая сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По данным главы региона, обстрел вели из крупнокалиберного оружия в районе 5:00. Повреждены три частных дома, автомобиль и здание школы. Пострадавших нет.

«Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал губернатор.

В апреле Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела погранпункта в Курской области на реке Бляховец, отмечает «Газета.Ru». До этого со стороны Украины обстреляли пограничный пункт в поселке Теткино.

В тот же день система противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сбила украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

11 мая действие «желтого» уровня террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая.

Провокации со стороны Украины фиксировались и до этого. Так, 26 и 19 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка.

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