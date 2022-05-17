Welt связал поражение партии Шольца на выборах с его политикой по Украине

Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия с худшим результатом за всю историю, причиной этого отчасти стала его политика по Украине. Об этом 16 мая пишет газета Die Welt.

На выборах победили христианские демократы с 35,7% голосов. Возглавляемая Шольцем СДПГ провалилась с 26,7% . Как отметило издание, «социал-демократическое десятилетие», провозглашенное Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, уменьшилось до нескольких месяцев.

На выбор избирателей самой густонаселенной федеральной земли в первую очередь влияли вопросы внутриполитического характера, но «политика по Украине тоже имеет значение».

На третьем месте оказались «зеленые» с голосами 18,2% избирателей, партия улучшила свой результат на 11,8%.

13 мая Шольц заявил, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. По его словам, наступление мира возможно лишь при условии достижения взаимопонимания между Киевом и Москвой.

9 мая политик заявил об отсутствия выбора у Германии в вопросе поставок вооружения Украине. Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву вооружениями, заверил он.

В начале мая Берлин обещал поставить Киеву множество вооружений, в том числе зенитные танки Gepard. Однако поставка оружия была приостановлена. Для 30 предназначенных к поставке танков было доступно всего 23 тыс. снарядов. Такого количества боеприпасов хватает лишь на полчаса боя.

В середине апреля вопрос с поставками оружия на Украину оставался нерешенным для немецкого правительства. 19 апреля Шольц заявил, что Германия поддержит Украину, но обошел тему поставок танков, бронированной техники или артиллерии, отметив, что ФРГ и Украина вместе изучают список необходимого Киеву оружия. В настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине, отмечал немецкий канцлер.

9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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