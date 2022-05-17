Global Times рассказала об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то потеряют автономию в отношениях с Россией, это поставит обе страны перед дилеммой безопасности. Об этом 16 мая профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Шо заявил в статье для китайского издания Global Times.

15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. В партии уверены, что это положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Однако Ван Шо уверен, что вступление в Североатлантический альянс поставит обе страны перед дилеммой безопасности.

«Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России исходя из своих собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов», — говорится в публикации.

По словам автора, Вашингтон использует украинский кризис в своих личных целях. Одна из целей Соединенных Штатов Америки, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам.

«Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях», — пояснил автор, отмечая, что Вашингтон «использует Европу в качестве пешки» в рамках своей «гегемонистской стратегии».

Также 16 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик пояснил, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Он отметил, что не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но «сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом».

При этом, замминистра иностранных дел РФ Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далекоидущими последствиями.

Президент РФ Владимир Путин пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России, потому как у страны нет проблем с этими государствами. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию Москвы. По словам Путина, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и старается все активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.