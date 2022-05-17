Прямой эфир
Сюжет:

Global Times рассказала об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО

0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то потеряют автономию в отношениях с Россией, это поставит обе страны перед дилеммой безопасности. Об этом 16 мая профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Шо заявил в статье для китайского издания Global Times.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. В партии уверены, что это положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Однако Ван Шо уверен, что вступление в Североатлантический альянс поставит обе страны перед дилеммой безопасности.

«Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России исходя из своих собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов», — говорится в публикации.

По словам автора, Вашингтон использует украинский кризис в своих личных целях. Одна из целей Соединенных Штатов Америки, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам.

«Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях», — пояснил автор, отмечая, что Вашингтон «использует Европу в качестве пешки» в рамках своей «гегемонистской стратегии».

Также 16 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик пояснил, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Он отметил, что не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но «сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом».

При этом, замминистра иностранных дел РФ Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далекоидущими последствиями.

Президент РФ Владимир Путин пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России, потому как у страны нет проблем с этими государствами. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию Москвы. По словам Путина, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и старается все активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022