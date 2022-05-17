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Полиция в Ереване проводит задержание перекрывших улицы протестующих

В Ереване полиция начала задерживать протестующих, перекрывающих улицы
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
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Полиция задержала десятки протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестные акции во вторник, 17 мая, транслируют в режиме реального времени местные порталы.

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В настоящий момент активисты блокируют ряд центральных улиц столицы Армении из-за чего в городе образовались пробки. В том числе заблокированы автодороги, ведущие в аэропорт. Полиция освобождает проезжую часть от мусорных баков, чтобы восстановить движение.

Накануне пять колонн автомашин выдвинулись в сторону центра города. По словам замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгара Джанояна, было задержано более 90 протестующих. Им предъявлено обвинение в административном правонарушении — неподчинении законным требованиям правоохранителей.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном. Активисты призывают граждан проводить акции неповиновения и выходить на площади.

Так, 4 мая группы оппозиционных активистов перекрыли центральные улицы Еревана. В частности, был перекрыт мост на улице Касьяна. Полиции пришлось стянуть дополнительные силы.

За день до этого сторонники оппозиции перекрыли автомагистраль Ереван — Севан. Также они предприняли попытку заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц — группа автомобилистов выстроилась вдоль дороги, тем самым перегродив путь.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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