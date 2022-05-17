«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв»

Российские войска получат эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» от корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»), сообщила пресс-служба предприятия во вторник, 17 мая.

«На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении компании.

На предприятии отметили, что в войска поставляются как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки в рамках государственного оборонного заказа. Подготовка и освоение серийного производства бронемашин были полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний, уточнила «Газета.Ru».

В мероприятии участвовал настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин, который освятил бронемашины. В путь танки отправились под композицию «Прощание славянки», сообщает «РИА Новости».

Танк Т-90М является усовершенствованной моделью боевой машины Т-90, которую разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Это самая совершенная машина в семействе Т-90. Танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя, а также может обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Машина узнаваема благодаря принципиально новой башне, оснащенной коробом для боеприпасов. Танк имеет 125-миллиметровую пушку, которая позволяет применять боеприпасы высокого могущества, а также управляемыми ракетами, позволяющими поражать бронированные цели, в том числе воздушные, на дальности до 5 км. Т-90М оборудован двумя пулеметами: спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне дистанционно управляемым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.