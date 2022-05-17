Пограничники РФ подавили обстрел села в Курской области

Российские пограничники во вторник, 17 мая, подавили обстрел села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как отметил глава области в своем Telegram-канале, по селу около пяти утра со стороны Украины был открыт огонь из крупнокалиберного оружия.

По информации Старовойта, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Среди людей пострадавших нет.

Губернатор отметил, что обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников.

11 мая система противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сбила украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

С 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

Провокации с украинской стороны фиксировались и до этого. Так, 26 и 19 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка.