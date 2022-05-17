Эрдоган: Турция не одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара не согласна со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО и не одобрит его, так как эти страны укрывают лиц, которых турецкая сторона подозревает в причастности к террористической деятельности, заявил 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — передает слова Эрдогана CNN Türk.

16 мая глава МИД Швеции Анн Линде выразила готовность Швеции нанести визит турецкой стороне для переговоров по подаче страной заявки на вступление в НАТО.

В тот же день правительство Швеции официально решило подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. 15 мая о таком же решении заявила Финляндия.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО.

16 мая президент России Владимир Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности заметил, что расширение Североатлантического альянса носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что большая часть турецких граждан выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана, осуществляющую террористические атаки на Турцию.

Финляндия и Швеция начали обсуждение возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступить в НАТО на фоне проведения Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Согласно проведенному в марте опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят присоединиться к блоку.

12 мая в МИД России заявили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Тогда же первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Известиям» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.