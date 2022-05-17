Основатель Amazon назвал причину рекордной инфляции в США

Рекордная за 40 лет инфляция в США — заслуга властей страны, заявил в микроблоге 16 мая один из самых богатых в мире людей — бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос.

«Понятно, что они хотят замять тему. Они-то знают, что инфляция больше всего вредит самым нуждающимся. Инфляцию не вызывают ни профсоюзы, ни богатые люди», — написал он в Twitter.

Безос напомнил, как администрация США пыталась увеличить объем федеральных расходов на $3,5 трлн.

«Они потерпели неудачу, но если бы им это удалось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня. А сегодня инфляция находится на 40-летнем максимуме», — подчеркнул бизнесмен.

Свои твиты Джефф Безос адресовал представителю Белого дома Эндрю Бейтсу. Фото его слов Безос приложил к посту.

Бейтс заявил, что ему понятно, отчего один из самых богатых людей на Земле — Безос — выступает против экономической политики для среднего класса, борющейся с инфляцией в перспективе. По его словам, старания президента США Джо Байдена, который просит самых богатых налогоплательщиков и корпорации всего лишь платить «свою справедливую долю» в бюджет, им не нравятся.

К тому же, отметил Бейтс, Безос выступил с критикой после встречи Байдена с представителями профсоюзов, в том числе — с сотрудниками Amazon.

14 мая президент Байден заявил, что администрация страны намерена сократить дефицит государственного бюджета на рекордные $1,5 трлн. По его мнению, сокращение дефицита — один из основных способов снизить инфляционное давление.

13 апреля Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали самую высокую стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

Как указал президент РФ Владимир Путин, отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.