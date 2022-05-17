Прямой эфир
Мир
МИД Польши запросил у ЕС финансовой помощи для беженцев с Украины
Общество
Минздрав Крыма выразил готовность принять детей из освобожденных регионов Украины
Общество
Дело осквернившей памятник Зорге переквалифицировали на более тяжелую статью
Мир
К началу учебного года в университетах Донбасса появятся кафедры вузов РФ
Мир
Южная Корея провела успешное испытание тяжелой торпеды
Интернет
Роскомнадзор заблокировал британский сайт Interactive Brokers
Общество
Каждый десятый россиянин столкнулся с проблемами с обонянием после COVID-19
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Молодежное
Мир
Global Times рассказала об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Во Франции назвали политику ЕС в отношении РФ «непостижимой оплошностью»
Мир
Welt связал поражение партии Шольца на выборах с его политикой по Украине

Основатель Amazon назвал причину рекордной инфляции в США

Основатель Amazon Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции
0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордная за 40 лет инфляция в США — заслуга властей страны, заявил в микроблоге 16 мая один из самых богатых в мире людей — бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

«Понятно, что они хотят замять тему. Они-то знают, что инфляция больше всего вредит самым нуждающимся. Инфляцию не вызывают ни профсоюзы, ни богатые люди», — написал он в Twitter.

Безос напомнил, как администрация США пыталась увеличить объем федеральных расходов на $3,5 трлн.

«Они потерпели неудачу, но если бы им это удалось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня. А сегодня инфляция находится на 40-летнем максимуме», — подчеркнул бизнесмен.

Свои твиты Джефф Безос адресовал представителю Белого дома Эндрю Бейтсу. Фото его слов Безос приложил к посту.

Бейтс заявил, что ему понятно, отчего один из самых богатых людей на Земле — Безос — выступает против экономической политики для среднего класса, борющейся с инфляцией в перспективе. По его словам, старания президента США Джо Байдена, который просит самых богатых налогоплательщиков и корпорации всего лишь платить «свою справедливую долю» в бюджет, им не нравятся.

К тому же, отметил Бейтс, Безос выступил с критикой после встречи Байдена с представителями профсоюзов, в том числе — с сотрудниками Amazon.

14 мая президент Байден заявил, что администрация страны намерена сократить дефицит государственного бюджета на рекордные $1,5 трлн. По его мнению, сокращение дефицита — один из основных способов снизить инфляционное давление.

13 апреля Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали самую высокую стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

Как указал президент РФ Владимир Путин, отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022