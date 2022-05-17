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ВВС США сообщили об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты

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Американские Военно-воздушные силы (ВВС) совершили успешное испытание гиперзвуковой ракеты ARRW. Ведомство сообщило об этом 16 мая на своем официальном сайте.

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«14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, или ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon)», — говорится в сообщении ВВС.

Отмечается, что ракета достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

По словам полковника Майкла Юнгквиста, команда, проводившая испытания, «вошла в историю».

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) сказал, что министерство обороны США имеет планы по выводу на орбиту прототипов спутников слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами в 2023 году.

В США не раз констатировали свое отставание от России и Китая в области гиперзвукового вооружения. Ряд испытаний прототипов американских ракет заканчивался неудачами.

1 мая глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия начала разработку гиперзвукового оружия, так как осознавала опасность системы ПРО США для безопасности России. Он отметил, что российские гиперзвуковые ракеты, способные преодолевать ПРО, важны, чтобы пресечь возможное искушение «нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения РФ.

В тот же день президент России Владимир Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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