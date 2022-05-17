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Врачи рассказали о восстановлении обоняния и вкуса после COVID-19

Врачи рассказали о способности ярких ароматов восстановить обоняние после COVID-19
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
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В восстановлении вкуса и обоняния после перенесенного COVID-19 смогут помочь тренировки, например, вдыхание различных сильных ароматов. Об этом во вторник, 17 мая, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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«Наблюдения показывают, что быстрее вкус и обоняние восстанавливаются при тренировках: например, вдыхании ярких ароматов духов, цветов, употреблении специй», — подчеркнула эксперт в интервью агентству «РИА Новости».

В то же время, по ее словам, до сих пор ни одно из исследований не дало убедительных подтверждений, что какой-то из препаратов универсально способствует восстановлению этих чувств. Руженцова также добавила, что продолжительность нарушений обоняния и вкуса сильно разнится. У некоторых пациентов полное восстановление занимает всего несколько дней, а у других — год – полтора, а иногда и более.

Как отметил врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев, в большинстве случаев возвращение вкуса и обоняния происходит самостоятельно, без специальных процедур и препаратов. При этом он подчеркнул, что врач может рекомендовать тот или иной препарат для уменьшения отечности или для восстановления слизистой оболочки носоглотки, который ускорит процесс.

Ранее, 10 марта, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин сообщил о негативном влиянии коронавирусной инфекции не только на легкие и кровеносные сосуды, но и на желудочно-кишечный тракт. Как отметил гастроэнтеролог, в этом кроется причина, по которой при комплексном лечении коронавируса часто выписывают препараты для защиты органов ЖКТ.

1 марта врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик сообщил, что пациенты, заболевшие подвидом ВА.2 «Омикрон»-штамма, известного также как «стелс-Омикрон», вновь начали жаловаться на потерю обоняния.

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