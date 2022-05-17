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«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»
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«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»

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Научно-производственная корпорация «Уралвагозавод» (УВЗ, входит в корпорацию «Ростех») поставила российским войскам эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв», о чем пресс-служба предприятия сообщила 17 мая.

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«На «Уралвагонзаводе» состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны России», — сказано в сообщении.

В мероприятии по отправке танков в войска принял участие настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин, освятивший бронетехнику. В путь танки поехали под композицию «Прощание славянки», передает «РИА Новости».

Новейший танк Т-90М был создан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. В настоящий момент он — самая совершенная машина семейства Т-90 и наиболее приспособленная к боевым действиям в современных реалиях. Машина узнаваема благодаря принципиально новой башне, оснащенной коробом для боеприпасов. Танк оснащен 125-миллиметровой пушкой, которая позволяет применять боеприпасы повышенного могущества, а также управляемые ракеты для поражения бронированных целей, в том числе и воздушных, на дальности до 5 км. Имеются два пулемета: спаренный с пушкой 7,62 мм и установленный на башне, дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-миллиметровым пулеметом.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

24 марта стало известно, что модель нового однодвигательного истребителя Су-75 Cheсkmate российского производства прошла испытания в аэродинамической трубе. Легкий тактический самолет впервые представили в 2021 году. Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

18 января в Арктике завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». В рамках этих работ были проведены как боевые пуски, так и учебно-боевое патрулирование самолетами-носителями МиГ-31К Воздушно-космических сил.

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