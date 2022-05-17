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Госдеп США сообщил о новых мерах поддержки народа Кубы

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Администрация США объявила о новых мерах поддержки кубинского народа, среди которых расширение консульских услуг для выдачи виз и снятие ограничений на денежные переводы, говорится в опубликованном 16 мая на сайте ведомства заявлении его официального представителя Неда Прайса.

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«Мы облегчим семьям посещение родственников на Кубе, а уполномоченным лицам, путешествующим из США, — общение с кубинским народом, устраивать встречи и проведение исследований», — сказано в документе.

Прайс отмечает, что Вашингтон восстановит программу, помогающую восстановлению семей, члены которых живут на Кубе и в США, увеличат число выдаваемых виз. Также американское правительство будет поощрять рост частного сектора Кубы, поддерживать расширение доступа к американским интернет-сервисам, приложениям и платформам электронной коммерции.

«Мы будем поддерживать новые возможности для электронных платежей и ведения бизнеса в США с независимыми кубинскими предпринимателями, в том числе путем расширения доступа к микрофинансированию и обучению. <...> Мы снимем ограничение на семейные денежные переводы в размере $1 тыс. в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям, как с целью дальнейшего расширения возможностей семей поддерживать друг друга, так и для предпринимателей — расширять свой бизнес», — сообщили в Госдепе.

Прайс добавил, что так США «поддерживают стремление кубинцев к свободе и расширению экономических возможностей», а также призывают кубинское правительство «уважать основные свободы кубинского народа и позволить кубинскому народу самому определять свое будущее».

В ответ на эти заявления США министерство иностранных дел Кубы назвало снятие ряда ограничений против страны шагом в правильном направлении, несмотря на ограниченность принятых мер. Кубинская сторона подчеркнула, что ряд введенных против нее и неприемлемых для нее санкций всё еще продолжает действовать.

16 мая также стало известно о намерении США увеличить дипломатическое присутствие на Кубе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

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