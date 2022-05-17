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Чемпион РФ по АРБ Кенкерли назвал преимущество Шульского перед Хлебниковым

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Эльдар Кенкерли
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боксер Павел Шульский имеет явное преимущество перед звездой поп-ММА Брюсом Хлебниковым — это боксерская база, напомнил в беседе с «Известиями» чемпион России по армейскому рукопашному бою (АРБ) Эльдар Кенкерли.

«Это будет необычный поединок, но преимущество должно быть в пользу Павла Шульского. База Павла — это конкретно бокс, а Брюс Хлебников — более жесткий боец, но такой базы у него нет, поэтому ему надо идти вперед, бросаться и попытаться ошеломить Шульского взрывными ударами», — уверен он.

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Кенкерли считает, что Шульский будет делать свою работу, как всегда: с дистанции «обстреливать» соперника, поэтому чемпион АРБ уверен в досрочной победе Шульского над Хлебниковым.

Ранее, 16 мая, боец Хлебников в преддверии боев в Омске голыми руками порвал справочник, а потом пообещал также «порвать» Шульского. В ответ Шульский напомнил сопернику, что объемный справочник в отличие от атлетического бойца сдачи не дает.

Вечер бокса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард».

Главным событием вечера станет поединок между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем из Черногории. Rак напомнил российский боксер Григорий Дрозд, Папин возвращается на ринг после перерыва, и все надеются, что он залечил ранее полученные травмы. Также Дрозд выразил мнение, что Прашович «крепкий» и является отличным соперником для россиянина.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено – бывший чемпион мира по версии WBA.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 по (мск) и в 01:00 (Омск).

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