ВВС США сообщили об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету ARRW. Соответствующее заявление ведомство распространило 16 мая.

«14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, или ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon)», — говорится в сообщении ВВС.

Кроме того, в сообщении содержится информация о том, что после отлета от «Боинга» блок «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени» и достиг скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Как сказал подполковник Майкл Юнгквист, ответственная за испытания команда «вошла в историю с этим первым гиперзвуковым оружием».

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) сообщил, что американское Министерство обороны хочет вывести на орбиту прототипы спутников слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами в 2023 году.

1 мая глава Министерства обороны РФ Сергей Лавров сказал, что Россия начала разработку гиперзвукового оружия, так как осознавала опасность системы ПРО США для безопасности России. Он конкретизировал свое заявление, сказав, что стране было необходимо вооружение, которое будет гарантированно преодолевать противоракетную оборону. Это, в свою очередь, нужно, чтобы пресечь возможное искушение страны, обладающей ПРО, «нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения РФ.

В тот же день президент России Владимир Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.