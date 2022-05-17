Прямой эфир
Наука
Решение об устройстве новой космической станции может быть принято к 2024 году
Общество
Минпромторг рекомендовал торговле предупреждать о символике Facebook и Instagram
Мир
Напавшая на посла России в Польше украинка сбежала из Варшавы
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила отметку в $115 на торгах впервые с конца марта
Экономика
Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок
Мир
В Германии отметили поддержку стран Латинской Америки спецоперации РФ
Армия
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации в Донбассе
Мир
МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС
Мир
В США сообщили об увеличении штата своих дипломатов на Кубе
Армия
«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»
Мир
База США на северо-востоке Сирии подверглась минометному обстрелу

ВВС США сообщили об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-воздушные силы (ВВС) США успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету ARRW. Соответствующее заявление ведомство распространило 16 мая.

«Кинжальная» атака: Россия впервые применила на Украине гиперзвук
В Иваново-Франковской области удалось уничтожить боевые части для ракетных комплексов «Точка-У»

«14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, или ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon)», — говорится в сообщении ВВС.

Кроме того, в сообщении содержится информация о том, что после отлета от «Боинга» блок «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени» и достиг скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Как сказал подполковник Майкл Юнгквист, ответственная за испытания команда «вошла в историю с этим первым гиперзвуковым оружием».

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) сообщил, что американское Министерство обороны хочет вывести на орбиту прототипы спутников слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами в 2023 году.

1 мая глава Министерства обороны РФ Сергей Лавров сказал, что Россия начала разработку гиперзвукового оружия, так как осознавала опасность системы ПРО США для безопасности России. Он конкретизировал свое заявление, сказав, что стране было необходимо вооружение, которое будет гарантированно преодолевать противоракетную оборону. Это, в свою очередь, нужно, чтобы пресечь возможное искушение страны, обладающей ПРО, «нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения РФ.

В тот же день президент России Владимир Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022