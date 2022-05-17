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Эрдоган: Турция не согласится одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция не даст согласия на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, так как эти страны отказали Анкаре в экстрадиции лиц, подозреваемых в терроризме на территории страны. Соответствующее заявление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал 16 мая.

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«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать да, пусть не обижаются», — передает слова Эрдогана CNN Türk.

16 мая глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде заявила о планах шведской делегации поехать в Турцию для переговоров по подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Тогда же шведское правительство приняло официальное решение о членстве в НАТО. 15 мая об таком же решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая осуществляет террористические атаки на Турцию.

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