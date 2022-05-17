Пульмонолог рассказал о реабилитации после перенесенного COVID-19

Остаточные изменения дыхательной системы, вызванные коронавирусом, могут уйти при соблюдении здорового образа жизни, проведении физических тренировок и дыхательной гинастики. Такое заявление сделал 17 мая главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

«Если пациент перенес легкую форму коронавирусной инфекции, то практически всё для дыхательной системы происходит бесследно. А если человек болел более тяжелыми формами заболевания и лежал в стационаре по этому поводу, конечно, коронавирус оставляет на некоторое время след. Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни — эти изменения проходят», — рассказал Белевский в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что сроки восстановления организма индивидуальны для каждого пациента. В большей части случаев все изменения, вызванные коронавирусом, проходят быстро, но некоторым пациентам может понадобиться год и больше, чтобы восстановиться.

Для контроля своего здоровья Белевский призывает проходить ежегодную диспансеризацию, в рамках которой проводятся флюорограция и спириометрия, которые помогут выявить проблемы с дыхательной системой до того, как они приведут к более серьезным заболеваниям.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о лучшем сочетании вакцин для защиты от коронавируса. По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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