Прямой эфир
Наука
Решение об устройстве новой космической станции может быть принято к 2024 году
Общество
Минпромторг рекомендовал торговле предупреждать о символике Facebook и Instagram
Мир
Напавшая на посла России в Польше украинка сбежала из Варшавы
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила отметку в $115 на торгах впервые с конца марта
Экономика
Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок
Мир
В Германии отметили поддержку стран Латинской Америки спецоперации РФ
Армия
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации в Донбассе
Мир
МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС
Мир
В США сообщили об увеличении штата своих дипломатов на Кубе
Армия
«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»
Мир
База США на северо-востоке Сирии подверглась минометному обстрелу
Сюжет:

Пульмонолог рассказал о реабилитации после перенесенного COVID-19

0
Пациент на преме у врача
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Остаточные изменения дыхательной системы, вызванные коронавирусом, могут уйти при соблюдении здорового образа жизни, проведении физических тренировок и дыхательной гинастики. Такое заявление сделал 17 мая главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

Штаммы мы не местные: зарубежные мутации могут повышать смертность от COVID
«Привезенные» из-за границы варианты коронавируса более опасны, обнаружили российские ученые

«Если пациент перенес легкую форму коронавирусной инфекции, то практически всё для дыхательной системы происходит бесследно. А если человек болел более тяжелыми формами заболевания и лежал в стационаре по этому поводу, конечно, коронавирус оставляет на некоторое время след. Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни — эти изменения проходят», — рассказал Белевский в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что сроки восстановления организма индивидуальны для каждого пациента. В большей части случаев все изменения, вызванные коронавирусом, проходят быстро, но некоторым пациентам может понадобиться год и больше, чтобы восстановиться.

Для контроля своего здоровья Белевский призывает проходить ежегодную диспансеризацию, в рамках которой проводятся флюорограция и спириометрия, которые помогут выявить проблемы с дыхательной системой до того, как они приведут к более серьезным заболеваниям.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о лучшем сочетании вакцин для защиты от коронавируса. По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022