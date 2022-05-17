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Один человек погиб и еще 12 пострадали при взрыве в пакистанском Карачи

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Один человек погиб, 12 ранены при взрыве на рынке пакистанского Карачи. Неизвестные прикрепили к полицейскому мотоциклу СВУ и привели его в действие с помощью телефона, передает телеканал «Известия». Преступники хотели подорвать стражей порядка. В числе пострадавших было трое правоохранителей. Экстремистские группировки не берут на себя ответственность за произошедшее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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