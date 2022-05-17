Один человек погиб и еще 12 пострадали при взрыве в пакистанском Карачи

Один человек погиб и еще 12 пострадали при взрыве в пакистанском Карачи

2022-05-17 05:19:13

2022-05-17 05:19:13

2022-05-17 05:19:13

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