Один человек погиб и еще 12 пострадали при взрыве в пакистанском Карачи
Один человек погиб, 12 ранены при взрыве на рынке пакистанского Карачи. Неизвестные прикрепили к полицейскому мотоциклу СВУ и привели его в действие с помощью телефона, передает телеканал «Известия». Преступники хотели подорвать стражей порядка. В числе пострадавших было трое правоохранителей. Экстремистские группировки не берут на себя ответственность за произошедшее.
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