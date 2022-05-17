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Каждый десятый россиянин столкнулся с проблемами с обонянием после COVID-19

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Нарушения обоняния отмечены у 10% пациентов, перенесших COVID-19, к концу месяца от начала болезни. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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«По результатам исследования, завершенного нами в апреле этого года, только у 10% пациентов, переболевших COVID-19 в этом году, к концу месяца от начала болезни оставались какие-либо нарушения обоняния, еще реже — вкуса», — отметила специалист в беседе с агентством «РИА Новости».

По ее словам, в начале пандемии коронавирусной инфекции подобные нарушения наблюдались у 80% переболевших.

При этом, как добавил врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев, на нарушения обоняния и вкуса чаще жалуются женщины, перенесшие заболевание в нетяжелой форме. По его мнению, это связано с тем, что для данной категории наиболее важно ощущать различные ароматы или оттенки вкуса, чем для мужчин.

Ранее, 13 мая, врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин заявил, что последствиями COVID-19 могут стать различные нарушения работы головного мозга. По словам эксперта, пожилые люди могут испытывать проблемы с памятью и внимательностью даже после легких форм коронавируса. В свою очередь, молодые пациенты с более гибкой и уязвимой психикой чаще жалуются на повышенную тревожность.

29 апреля доктор биологических наук Оксана Гизингер в беседе с «Известиями» отметила, что последствия коронавируса могут проявляться бессимптомно. По ее словам, вылечить осложнения и начать восстановление организма можно только по итогам тщательной лабораторной диагностики и на основании рекомендаций врача.

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