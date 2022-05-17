Напавшая на посла России в Польше украинка сбежала из Варшавы

Напавшая на посла России в Польше Сергея Андреева беженка с Украины Ирина Земляна сбежала из Варшавы. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

Украинка объяснила выезд из города угрозами в свой адрес, которые якобы имели место после распространения ее личных данных в российских Telegram-каналах.

«Меня призвали уничтожить. Я всё еще получаю немые звонки, а почтовый ящик заполнен спамом», — приводится ее цитата в материале портала RuNews24.

Куда именно Земляна переехала, она не уточнила.

9 мая посла Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь к монументу для возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он также заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

11 мая российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы. Отмечается, что решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на требования Москвы. В этот же день сообщалось, что неизвестные люди облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.

12 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с Сергеем Андреевым, заявив, что Польша растоптала мораль и идет в авангарде русофобии из-за произошедшего.