Прямой эфир

Напавшая на посла России в Польше украинка сбежала из Варшавы

0
Нападение на посла РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напавшая на посла России в Польше Сергея Андреева беженка с Украины Ирина Земляна сбежала из Варшавы. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

Украинка объяснила выезд из города угрозами в свой адрес, которые якобы имели место после распространения ее личных данных в российских Telegram-каналах.

Направление главного удара: Евросоюз заполонили беженцы с Украины
Бюрократические структуры не справляются с потоком мигрантов

«Меня призвали уничтожить. Я всё еще получаю немые звонки, а почтовый ящик заполнен спамом», — приводится ее цитата в материале портала RuNews24.

Куда именно Земляна переехала, она не уточнила.

9 мая посла Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь к монументу для возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он также заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

11 мая российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы. Отмечается, что решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на требования Москвы. В этот же день сообщалось, что неизвестные люди облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.

12 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с Сергеем Андреевым, заявив, что Польша растоптала мораль и идет в авангарде русофобии из-за произошедшего.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022