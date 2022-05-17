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Дело осквернившей памятник Зорге переквалифицировали на более тяжелую статью

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Памятник Зорге во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Дело женщины, облившей краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, переквалифицировано с вандализма на статью об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Соответствующую информацию сообщило 17 мая «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Уже переквалифицировали [уголовное дело] со статьи 214 УК РФ «Вандализм» на статью 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации...», это уже более тяжелый состав», — приводит слова представителя правоохранительных органов агентства. При этом он подчеркнул, что первоначальная статья была небольшой тяжести, новая же — средней тяжести.

Также он сообщил о том, что обвиняемая не думала, что ее найдут так быстро, уточнив, что ее задержали дома. Также он обратил внимание на то, что фигурантка дела выбрала «первый попавшийся памятник» и «вообще не знает, кто такой Зорге».

16 мая 39-летняя жительница Владивостока была арестована судом на месяц и 25 суток в рамках уголовного дела по осквернению памятника советскому разведчику Рихарду Зорге. Монумент был облит красной краской 10 мая. Днем позже, силами приморского отделения партии «Единая Россия» и добровольцев облик памятника был восстановлен.

Разведчик Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию в 1914 году и принял участие в Первой мировой войне.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японского руководства.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая была проведена 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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