МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС

Вена готова обсуждать отказ от принципа единогласия, исходя из которого Евросоюз (ЕС) принимает решения, рассказали «Известиям» в австрийском МИД во вторник, 17 мая.

«Голосование квалифицированным большинством — уже стандартная процедура почти во всех сферах политики Евросоюза. Мы видим повышенную готовность институтов ЕС и общественности рассмотреть оставшиеся к принципу единогласия требования. Это также отражено в недавно представленных результатах Конференции о будущем Европы. Если это необходимо, Австрия открыта к пересмотру принципа единогласия и изменениям Договора [о Евросоюзе]», — отметили в ведомстве

Так в министерстве прокомментировали идею, которую 9 мая, выступая на Конференции о будущем Европы, обнародовала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Я всегда говорила, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях больше не имеет смысла, если мы хотим быстрее двигаться вперед. Или в тех сферах, где Европе следует играть более значительную роль, — например, исходя из опыта последних двух лет, в областях здравоохранения или обороны», — сказала она тогда.

В Еврокомиссии, отвечая на вопрос «Известий», какие ключевые области фон дер Ляйен имеет в виду, сослались на политическое руководство для ЕК на 2019-2024 годы, которое глава ведомства представила, еще будучи кандидатом на пост председателя. В нем она предлагает уйти от консенсуса, когда речь заходит о таких сферах, как климат, энергетика, а также социальная и налоговая политика.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса»