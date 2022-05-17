Прямой эфир
Мир
МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС
Мир
В США сообщили об увеличении штата своих дипломатов на Кубе
Армия
«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»
Мир
База США на северо-востоке Сирии подверглась минометному обстрелу
Мир
Цена на пшеницу побила рекорд на европейских рынках
Мир
ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия
Культура
Российские СМИ остались без аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль
Мир
Сенат США согласился проголосовать по проекту помощи Украине в размере более $40 млрд
Общество
В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины был поврежден 281 дом
Мир
В Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину
Мир
В Латвии сообщили о закрытии доступа к памятнику Освободителям Риги до 31 августа

МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вена готова обсуждать отказ от принципа единогласия, исходя из которого Евросоюз (ЕС) принимает решения, рассказали «Известиям» в австрийском МИД во вторник, 17 мая.

Нелюбимый ребенок Евросоюза: Орбан намерен изменить Конституцию
Как это скажется на отношениях Венгрии с ЕС и Россией

«Голосование квалифицированным большинством — уже стандартная процедура почти во всех сферах политики Евросоюза. Мы видим повышенную готовность институтов ЕС и общественности рассмотреть оставшиеся к принципу единогласия требования. Это также отражено в недавно представленных результатах Конференции о будущем Европы. Если это необходимо, Австрия открыта к пересмотру принципа единогласия и изменениям Договора [о Евросоюзе]», — отметили в ведомстве

Так в министерстве прокомментировали идею, которую 9 мая, выступая на Конференции о будущем Европы, обнародовала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Я всегда говорила, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях больше не имеет смысла, если мы хотим быстрее двигаться вперед. Или в тех сферах, где Европе следует играть более значительную роль, — например, исходя из опыта последних двух лет, в областях здравоохранения или обороны», — сказала она тогда.

В Еврокомиссии, отвечая на вопрос «Известий», какие ключевые области фон дер Ляйен имеет в виду, сослались на политическое руководство для ЕК на 2019-2024 годы, которое глава ведомства представила, еще будучи кандидатом на пост председателя. В нем она предлагает уйти от консенсуса, когда речь заходит о таких сферах, как климат, энергетика, а также социальная и налоговая политика.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022