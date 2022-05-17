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В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с «Азовстали»

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В понедельник, 16 мая, были достигнуты договоренности о вывозе раненых украинских военных с территории комбината «Азовсталь», эвакуация уже началась.

Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»
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«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в районе введен режим тишины. Также открыт гуманитарный коридор, по которому раненые военнослужащие ВСУ для оказания медицинской помощи доставляются в больницу в Новоазовске Донецкой Народной Республики.

Как заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя договоренность о вывозе раненых с комбината, это равносильно тому, что заблокированные на предприятии решили сдаться в плен. Боевики на «Азовстали» уже не могли держать раненых, которым нужен медицинский уход.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской нацгруппировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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