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В США сообщили об увеличении штата своих дипломатов на Кубе

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Посольство США на Кубе
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Соединенные Штаты Америки намерены увеличить дипломатическое присутствие на Кубе. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

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«Мы работаем над увеличением штата [в посольстве в Гаване] с соответствующим уровнем безопасности», — приводит его слова Washington Examiner.

По словам чиновника, работа ведется в рамках соответствующего поручения президента США Джо Байдена.

Помимо этого, Белый дом восстанавливает полеты американских авиакомпаний на Кубу, кроме Гаваны. Также разрешаются образовательные и профессиональные групповые поездки, восстанавливается программа по воссоединению семей и снимаются ограничения на денежные переводы родственникам на острове.

Отмечается, что ранее обработка виз на Кубе была сокращена из-за опасений США по поводу «гаванского синдрома» — болезни поражающего американских дипломатов.

Ранее, 25 октября 2021 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на необычные результаты американского исследования о «Гаванском синдроме», авторы которого винят насекомых в проблемах со здоровьем у дипломатов США. Она напомнила, что Госдеп в течение нескольких лет обвинял Гавану в использовании неких пси-лучей, которые наносят вред здоровью американских дипломатов. По ее словам, подобные результаты исследования «Гаванского синдрома» укладываются в общую парадигму политических заявлений Вашингтона.

Ранее, 1 октября, американские ученые обнародовали ранее засекреченный доклад об исследовании независимой организации ученых JASON Group. Группа провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Специалисты опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн, подтвердив версию кубинских экспертов.

«Гаванский синдром» был выявлен у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. В Вашингтоне предполагали, что дипломаты подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

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