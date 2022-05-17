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Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине на 40 миллиардов долларов

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Процедурное голосование в Сенате Конгресса США в понедельник, 16 мая, прошел пакет о выделении помощи Украине на $40,1 млрд. Это значит, что Сенат дал согласие поставить проект на итоговое голосование, которое состоится на этой неделе, сообщается в расписании заседания сената на официальном сайте законодательного органа.

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За принятие пакета проголосовал 81 сенатор, 11 — против. Ожидается, что во время голосования 18 мая инициатива будет утверждена большинством законодателей, затем она будет направлена на подписание президенту США Джо Байдену.

16 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

12 мая сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в $40 млрд, который ранее одобрила палата представителей конгресса США.

При этом политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что голос Пола хоть и не дал принять законопроект, но повлияет на его финальное одобрение. По его словам, для этого понадобится лишь больше времени.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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