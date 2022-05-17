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ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия

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Флаг США на военной форме
Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel
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Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки провели успешное испытание гиперзвукового оружия — гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

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«14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, или ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon)», — говорится в сообщении ведомства.

После отделения от самолета ракета-носитель ARRW запустилась и достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука, уточнили там.

«Это было крупным достижением команды ARRW для оружейного предприятия и наших военно-воздушных сил. Упорство, опыт и целеустремленность команды сыграли ключевую роль в преодолении трудностей прошлого года и привели нас к успеху. Мы готовы развивать то, что мы знаем, и продолжать продвигать гиперзвуковое вооружение вперед», — завил руководитель программы вооружений ВВС США генерал Хит Коллинз.

Тестирование блока ARRW стало первым и, по словам подполковника Майкла Юнгквиста, команда испытателей тщательно проверила успешность запуска и «вошла в историю с этим первым гиперзвуковым оружием».

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Джон Хилл сообщил, что министерство обороны США планирует в 2023 году вывести на орбиту прототипы спутников для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Запуск аппаратов будет осуществлен в рамках создания американской стороной системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.

1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приступила к разработке гиперзвукового оружия, понимая, что система ПРО США будет направлена на Россию. Он уточнил, что страна нуждалась в вооружении, которое бы могло гарантированно преодолевать противоракетную оборону. Такая необходимость связана с намерением пресечь возможное искушение страны, обладающей ПРО, «нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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