Финансисты отметили резкий всплеск интереса россиян к неосновным валютам

В марте-апреле зафиксирован взрывной рост спроса россиян на неосновные валюты, рассказали «Известиям» в Мосбирже. В этом году по сравнению с мартом-апрелем прошлого оборот по операциям физлиц с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем — в 182, с казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. В 2022-м также частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублем, отметили в пресс-службе площадки.

«Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объем операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего», — подчеркнули там, не уточнив абсолютные показатели по оборотам как традиционных, так и альтернативных валют.

При этом в Мосбирже отметили, что доля частных инвесторов в силу ограничений со стороны регулятора на покупку валют снижалась до 7% в общем объеме операций на рынке. Но по итогам апреля, после отмены комиссии за приобретение валюты, она выросла до 10%.

В Совкомбанке «Известиям» рассказали, что наблюдают рост спроса со стороны розничных клиентов к неосновным денежным единицам. Также там добавили: по наличным сделкам отмечается повышение спроса на евро, на доллар — он остался стабильным, а вот к наличным фунтам, напротив, снизился. По безналичным — есть спрос граждан к юаням.

Всплеск интереса россиян к китайской валюте наблюдают и в маркетплейсе «Сравни». В период с 24 февраля по 12 мая число уникальных просмотров страницы с курсом юаня увеличилось в 14 раз, отметили «Известиям» в компании.

Опрошенные эксперты видят в интересе россиян к неосновным валютам попытку диверсифицировать портфели, а также конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всё на оборот: россияне переходят с доллара на тенге и белорусский рубль»