Прямой эфир
Мир
МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС
Мир
В США сообщили об увеличении штата своих дипломатов на Кубе
Армия
«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»
Мир
База США на северо-востоке Сирии подверглась минометному обстрелу
Мир
Цена на пшеницу побила рекорд на европейских рынках
Мир
ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия
Культура
Российские СМИ остались без аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль
Мир
Сенат США согласился проголосовать по проекту помощи Украине в размере более $40 млрд
Общество
В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины был поврежден 281 дом
Мир
В Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину
Мир
В Латвии сообщили о закрытии доступа к памятнику Освободителям Риги до 31 августа

Финансисты отметили резкий всплеск интереса россиян к неосновным валютам

0
Обмен валюты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте-апреле зафиксирован взрывной рост спроса россиян на неосновные валюты, рассказали «Известиям» в Мосбирже. В этом году по сравнению с мартом-апрелем прошлого оборот по операциям физлиц с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем — в 182, с казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. В 2022-м также частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублем, отметили в пресс-службе площадки.

Рублевый клад: Путин рассказал о лучшей динамике нацвалюты
Как российская экономика справляется с беспрецедентным санкционным давлением

«Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объем операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего», — подчеркнули там, не уточнив абсолютные показатели по оборотам как традиционных, так и альтернативных валют.

При этом в Мосбирже отметили, что доля частных инвесторов в силу ограничений со стороны регулятора на покупку валют снижалась до 7% в общем объеме операций на рынке. Но по итогам апреля, после отмены комиссии за приобретение валюты, она выросла до 10%.

В Совкомбанке «Известиям» рассказали, что наблюдают рост спроса со стороны розничных клиентов к неосновным денежным единицам. Также там добавили: по наличным сделкам отмечается повышение спроса на евро, на доллар — он остался стабильным, а вот к наличным фунтам, напротив, снизился. По безналичным — есть спрос граждан к юаням.

Всплеск интереса россиян к китайской валюте наблюдают и в маркетплейсе «Сравни». В период с 24 февраля по 12 мая число уникальных просмотров страницы с курсом юаня увеличилось в 14 раз, отметили «Известиям» в компании.

Опрошенные эксперты видят в интересе россиян к неосновным валютам попытку диверсифицировать портфели, а также конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всё на оборот: россияне переходят с доллара на тенге и белорусский рубль»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022