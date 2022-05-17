Прямой эфир
Общество
Минпромторг рекомендовал торговле предупреждать о символике Facebook и Instagram
Мир
Напавшая на посла России в Польше украинка сбежала из Варшавы
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила отметку в $115 на торгах впервые с конца марта
Экономика
Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок
Мир
В Германии отметили поддержку стран Латинской Америки спецоперации РФ
Армия
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации в Донбассе
Мир
МИД Австрии заявил о готовности обсуждать отказ от принципа консенсуса в ЕС
Мир
В США сообщили об увеличении штата своих дипломатов на Кубе
Армия
«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»
Мир
База США на северо-востоке Сирии подверглась минометному обстрелу
Мир
Цена на пшеницу побила рекорд на европейских рынках

Куба назвала снятие ряда ограничений от США шагом в правильном направлении

0
Бруно Родригес Паррилья
Фото: ТАСС/МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Куба считает снятие ряда ограничений против страны со стороны США шагом в правильном направлении, несмотря на ограниченность принятых мер. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте министерства иностранных дел страны 16 мая.

Родная Гавана: Куба и Венесуэла готовятся принимать карты «Мир»
Как сейчас россиянам попасть в латиноамериканские страны

«Сегодня правительство Соединенных Штатов объявило о ряде позитивных, но очень ограниченных по масштабу мер в отношении Кубы: в отношении виз, законной миграции, полетов в провинции, денежных переводов и корректировок правил операций с негосударственным сектором», — говорится в заявлении.

При этом кубинская сторона подчеркнула, что ряд введенных против нее и неприемлемых для нее санкций всё еще продолжает действовать. К таким ограничениям внешнеполитическое ведомство Гаваны отнесло продолжающуюся экономическую блокаду острова, запрет для американцев на посещение региона и включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм. Кроме того, Гавана напомнила о том, что подавляющее большинство мирового сообщества выступает против ограничений в отношении Кубы и требует их устранения.

«Правительство Кубы вновь заявляет о своей готовности начать уважительный диалог на равноправной основе с правительством Соединенных Штатов на основе Устава Организации Объединенных Наций, без вмешательства во внутренние дела и при полном уважении независимости и суверенитета», — заключили в ведомстве.

16 мая источник Washington Examiner сообщил о том, что Белый дом частично снимает ограничения, наложенные американскими властями на Кубу. В частности, Вашингтон восстанавливает полеты американских авиакомпаний на Кубу, разрешает образовательные и профессиональные групповые поездки, восстанавливает программу по воссоединению семей и снимает ограничения на денежные переводы родственникам на острове. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить число своих дипломатических представителей на острове.

20 апреля посольство России в США призвало Белый дом отказаться от политики блокады в отношении Кубы. Он отметил, что политика санкций и блокады является бесперспективной.

8 апреля посольство Кубы в России сообщило о том, что страна готовится запустить платежную систему «Мир» на острове к лету. Это поможет российским туристам использовать карты «Мир» в стране, отметили кубинские дипломаты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022