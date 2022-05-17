Куба назвала снятие ряда ограничений от США шагом в правильном направлении

Куба считает снятие ряда ограничений против страны со стороны США шагом в правильном направлении, несмотря на ограниченность принятых мер. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте министерства иностранных дел страны 16 мая.

«Сегодня правительство Соединенных Штатов объявило о ряде позитивных, но очень ограниченных по масштабу мер в отношении Кубы: в отношении виз, законной миграции, полетов в провинции, денежных переводов и корректировок правил операций с негосударственным сектором», — говорится в заявлении.

При этом кубинская сторона подчеркнула, что ряд введенных против нее и неприемлемых для нее санкций всё еще продолжает действовать. К таким ограничениям внешнеполитическое ведомство Гаваны отнесло продолжающуюся экономическую блокаду острова, запрет для американцев на посещение региона и включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм. Кроме того, Гавана напомнила о том, что подавляющее большинство мирового сообщества выступает против ограничений в отношении Кубы и требует их устранения.

«Правительство Кубы вновь заявляет о своей готовности начать уважительный диалог на равноправной основе с правительством Соединенных Штатов на основе Устава Организации Объединенных Наций, без вмешательства во внутренние дела и при полном уважении независимости и суверенитета», — заключили в ведомстве.

16 мая источник Washington Examiner сообщил о том, что Белый дом частично снимает ограничения, наложенные американскими властями на Кубу. В частности, Вашингтон восстанавливает полеты американских авиакомпаний на Кубу, разрешает образовательные и профессиональные групповые поездки, восстанавливает программу по воссоединению семей и снимает ограничения на денежные переводы родственникам на острове. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить число своих дипломатических представителей на острове.

20 апреля посольство России в США призвало Белый дом отказаться от политики блокады в отношении Кубы. Он отметил, что политика санкций и блокады является бесперспективной.

8 апреля посольство Кубы в России сообщило о том, что страна готовится запустить платежную систему «Мир» на острове к лету. Это поможет российским туристам использовать карты «Мир» в стране, отметили кубинские дипломаты.