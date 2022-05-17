Правительство РФ разрешило выпуск автомобилей без ABS и подушек безопасности

Правительство России опубликовало постановление, упрощающее требования к сертификации автомобилей в стране. Оно размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила будут применяться «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств», если «отдельные транспортные средства» невозможно сертифицировать по правилам стандартного технического регламента Таможенного союза № 877.

В документе от 12 мая сказано, что разрешается выпускать автомобили всех экологических классов — от «Евро – 0» до «Евро – 5». Автомобили класса «Евро – 0» не оснащены системами ABS (предотвращает блокировку колес) и ESP (система контроля устойчивости автомобиля). Не обязательна также установка подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности, которые обеспечивают фиксацию тела человека на сиденье, а в случае аварии предотвращают перемещение водителя или пассажира вперед.

В течение недели Росстандарт должен подготовить межгосударственные и национальные стандарты, соответствующие новым требованиям. Постановление будет действительно до 1 февраля 2023 года.

В документе отмечается, что при невозможности установки в автомобиле устройства вызова экстренных служб при выпуске в обращение с 1 августа, такое устройство нужно будет установить до 1 февраля 2023 года.

3 мая правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно документу, новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины.