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База США на северо-востоке Сирии подверглась минометному обстрелу

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Минометный обстрел в Сирии
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке в районе Эш-Шаддади обстреляли американскую военную базу. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил телеканал Al Mayadeen.

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По его информации, большинство ракет взорвалось по периметру базы. В настоящее время достоверных данных о пострадавших или материальном уроне нет.

В связи с атакой военные США подняли в небо беспилотники, которые патрулируют пограничную с базой местность. Уточняется, что представительство американского военного руководства в Багдаде не подтвердило факт нападения.

Ранее, 27 апреля, в поселке на границе сирийских провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор на мине подорвались бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) и военные США. Совместный патруль перемещался по обочине дороги, где было установлено взрывное устройство.

В конце января министерство иностранных дел Сирии в очередной раз потребовало вывести военный контингент Соединенных Штатов с северо-востока страны. Сообщалось, что просьба прозвучала на фоне попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ) захватить тюрьму в городе Хасеке.

Согласно заявлению Дамаска, действия формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Хасеке.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

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