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ЦБ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тыс.

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Центральный банк России (ЦБ) позволил физическим лицам из России и нерезидентам из дружественных стран делать переводы на сумму до $50 тыс. в месяц при наличии счета. Регулятор сообщил об этом в понедельник, 16 мая.

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«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.», — сказано в сообщении Центрального банка.

В ЦБ уточняют, что нерезиденты из «недружественных стран», работающие в России по трудовым договорам, смогут производить переводы, эквивалентные их зарплатам, плате за выполненные работы либо услуги.

Введенные ограничения будут действовать до 30 сентября этого года.

«До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств», — отметили в Центробанке.

5 марта российский Центробанк ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей. Можно было переводить за рубеж в сумме не более $5 тыс. в месяц. Нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции, делать валютные переводы за рубеж было запрещено.

1 апреля Банк России смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц. Тогда было разрешено перечислять не более $10 тыс.

На фоне антироссийских санкций многие зарубежные сервисы по переводу денег приостановили свою работу в России. Так, 22 марта стало известно о закрытии сервиса пополнения кошельков Alipay в связи с прекращением работы системы переводов Western Union с 24 марта. Как разъяснили в компании, денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до этой даты, будут доступны для получателей в других странах в любое время. При этом отправитель перевода в России, который решил получить его возврат, может сделать это в отделениях «Почты России».

12 марта платежная система PayPal также приостановила предоставление услуг в России. В компании отметили, что таким образом поддержали международное сообщество, осуждающее действия Москвы в связи со спецоперацией по защите Донбасса. До этого 5 марта о приостановлении трансакций из России заявили платежные системы Visa и Mastercard.

Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций после того, как Россия начала операцию по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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