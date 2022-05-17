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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 17 мая

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Москвичи на прогулке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москвичей во вторник, 17 мая, ожидают облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 15 градусов выше нуля. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

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Днем воздух в столице прогреется от +13 до +15 градусов. Ночью похолодает до +6…+8 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла в дневное время суток и до +3 градусов — в ночное.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ожидает прохладная погода, а в ночь на четверг пройдет дождь со снегом.

16 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что теплая погода придет в Москву после 20 мая. По его словам, потепление в столице будет происходить постепенно.

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