Global Times: При вступлении в НАТО Швеция и Финляндия могут попасть в ловушку США
Вступая в НАТО, Швеция и Финляндия могут оказаться в ловушке, куда их загоняют Соединенные Штаты. Об этом в понедельник, 16 мая, пишет китайская газета Global Times.
Эксперт издания, директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь полагает, что ситуация с безопасностью в Европе может ухудшиться после вступления скандинавских стран в альянс.
Цуй Хунцзянь считает, что включение Швеции и Финляндии в военный блок даст возможность США использовать их территории для размещения вооружений, которые будут направлены против России. Однако эксперт отмечает, что Москва, Хельсинки и Стокгольм не планируют эскалировать ситуацию ради американских амбиций. Стороны в состоянии решить возникающие вопросы с помощью переговоров.
«Китайские аналитики заявили, что это может добавить новую неопределенность в вопросе безопасности Европы, это не означает начала новых военных конфликтов. Они считают, что Россия может решить свои проблемы с этими двумя странами политическими путями, в противном случае они попадут в ловушку США, чтобы еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Европе», — говорится в тексте статьи.
Правительство Швеции заявило об официальном решении вступить в Североатлантический альянс 15 мая. Власти Финляндии опубликовали подобное заявление днем позже, 16 мая.
Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.
В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.
12 мая в МИД России заявили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.