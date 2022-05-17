Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации в Донбассе

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским офицерам и сержантам, проявившим мужество и героизм в ходе российской специальной военной операции по защите населения Донбасса. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Среди награждаемых военнослужащие войск противовоздушной обороны — артиллеристы и мотострелки.

Лапин выразил военным благодарность за результативность боевой работы и огромный вклад в успешное решение задач спецоперации.

«Для меня огромная честь поздравлять с государственными наградами тех, кто их заслужил. Хочу сказать слова большой благодарности за ваш боевой, ратный, тяжелый труд, который каждую минуту в круглосуточном режиме приближает нашу общую победу», — подчеркнул генерал-полковник.

Среди врученных наград — орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова.

Накануне в шести госпиталях Министерства обороны РФ прошла церемония награждения военнослужащих — участников специальной военной операции. Всего 28 орденами и медалями удостоились находящиеся на лечении раненые военнослужащие.

9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха) звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Министр обороны поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе проводимой спецоперации.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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