Минобороны России заявило о достигнутой договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе начали эвакуировать раненых военнослужащих ВСУ. Минобороны России заявило о достигнутых договоренностях в понедельник, 16 мая.
В ведомстве рассказали, что такое решение было принято в ходе переговоров с украинскими военными. Был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому пострадавших военнослужащих вывезли в больницу Новоазовска, находящуюся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя договоренность о вывозе раненых с комбината, это равносильно тому, что заблокированные на предприятии решили сдаться в плен. Боевики на «Азовстали» уже не могли держать раненых, которым нужен медицинский уход.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.
По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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