Аналитики КНР рассказали о ловушке новым членам НАТО со стороны США

Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США может стать капканом для двух европейских стран, куда их загоняет заокеанский союзник, пишет в понедельник, 16 мая, газета Global Times.

«Китайские аналитики заявили, что это может добавить новую неопределенность в вопросе безопасности Европы, это не означает начала новых военных конфликтов. Они считают, что Россия может решить свои проблемы с этими двумя странами политическими путями, в противном случае они попадут в ловушку США, чтобы еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Европе», — пишет издание.

По мнению директора европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, включение двух скандинавских стран в Североатлантический альянс даст США возможность для размещения стратегических вооружений, в том числе против России, на их территориях. А это еще больше нарушит баланс между НАТО и Россией, поскольку эти две страны обладают сильным экономическим и военным потенциалом.

«Получение членства в НАТО для реагирования на требования общественности внутри страны не обязательно означает, что они [Финляндия, Швеция] будут служить стратегической цели США по провоцированию или нападению на Россию. Им нет необходимости решать свои проблемы путем конфликта», — сказал господин Цуй.

С ним согласен и младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. Ни одна из трех стран в сложившейся ситуации обострять ее не намерена.

«Россия, а также Финляндия и Швеция не намерены обострять конфликты на своей территории, поэтому они приложат усилия для решения своих проблем политическим путем. Финляндия объяснила свой план России до того, как официально объявила о решении, и это, по крайней мере, сигнал о том, что план Финляндии основан на оборонительных требованиях», — считает он.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США уверены в способности Североатлантического альянса найти консенсус по вступлению Швеции и Финляндии в организацию.

Также официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США готовы оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в период до их принятия в НАТО.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

15 мая власти Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.