Прямой эфир
Мир
Сенат США согласился проголосовать по проекту помощи Украине в размере более $40 млрд
Культура
Российские СМИ остались без аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль
Общество
В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины был поврежден 281 дом
Мир
В Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину
Мир
В Латвии сообщили о закрытии доступа к памятнику Освободителям Риги до 31 августа
Мир
Пентагон выразил готовность поддержать Швецию и Финляндию до принятия в НАТО
Мир
В Словакии сообщили о задержании экс-главы минюста за пророссийскую позицию
Мир
Представитель НМ ЛНР сообщил об обстреле российских журналистов
Мир
СК РФ запросит данные о провокации националистов под Краматорском
Мир
Украинские боевики преследуют жителей Одессы за вызовы на номера РФ
Мир
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

Аналитики КНР рассказали о ловушке новым членам НАТО со стороны США

Global Times: США готовят для желающих вступить в НАТО Финляндии и Швеции ловушку
0
Флаг НАТО
Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США может стать капканом для двух европейских стран, куда их загоняет заокеанский союзник, пишет в понедельник, 16 мая, газета Global Times.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

«Китайские аналитики заявили, что это может добавить новую неопределенность в вопросе безопасности Европы, это не означает начала новых военных конфликтов. Они считают, что Россия может решить свои проблемы с этими двумя странами политическими путями, в противном случае они попадут в ловушку США, чтобы еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Европе», — пишет издание.

По мнению директора европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, включение двух скандинавских стран в Североатлантический альянс даст США возможность для размещения стратегических вооружений, в том числе против России, на их территориях. А это еще больше нарушит баланс между НАТО и Россией, поскольку эти две страны обладают сильным экономическим и военным потенциалом.

«Получение членства в НАТО для реагирования на требования общественности внутри страны не обязательно означает, что они [Финляндия, Швеция] будут служить стратегической цели США по провоцированию или нападению на Россию. Им нет необходимости решать свои проблемы путем конфликта», — сказал господин Цуй.

С ним согласен и младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. Ни одна из трех стран в сложившейся ситуации обострять ее не намерена.

«Россия, а также Финляндия и Швеция не намерены обострять конфликты на своей территории, поэтому они приложат усилия для решения своих проблем политическим путем. Финляндия объяснила свой план России до того, как официально объявила о решении, и это, по крайней мере, сигнал о том, что план Финляндии основан на оборонительных требованиях», — считает он.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США уверены в способности Североатлантического альянса найти консенсус по вступлению Швеции и Финляндии в организацию.

Также официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США готовы оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в период до их принятия в НАТО.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

15 мая власти Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022