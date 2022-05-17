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Правительство Мали сообщило о попытке совершения госпереворота

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Власти Мали в понедельник, 16 мая сообщили, что на прошлой неделе офицеры, поддерживаемые Западом, пытались совершить в стране государственный переворот. Об этом пишет Financial Afrik.

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«Группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров армии Мали совершила попытку переворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этим военным оказывало поддержку западное государство», — сказано в заявлении министерства территориального управления и децентрализации Мали.

15 мая Власти Мали объявили о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель — Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания). Правительство государства подтвердило свою «неизменную приверженность региональной интеграции и сотрудничеству для достижения целей, отвечающих основным интересам африканских народов».

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года для поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Сейчас эта зона превратилась в эпицентр исламистской террористической угрозы для стран Западной Африки.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников. Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей ко всеобщим выборам.

Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао, однако в мае 2021 года он был смещен военными и постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства.

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