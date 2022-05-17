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В Германии объяснили нежелание Турции видеть Швецию и Финляндию в НАТО

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Турция
Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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Турция не может позволить НАТО расширяться, так как это увеличит количество оппонентов турецкой политики в области обеспечения собственной национальной безопасности. Такое мнение выразил 16 мая немецкий политолог Кристоф Херстель.

«По поводу турецкой позиции: Анкара сейчас не может позволить НАТО расшириться, потому что тогда всё больше стран военно-политического блока будут сопротивляться турецкой самообороне и курдскому терроризму, который исходит от Рабочей партии Курдистана», – отметил Херстель.

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Херстель считает, что курдский вопрос является для Турции исключительно острым, так как на ее территории проживает самое большое количество курдов.

«Решение Анкары имеет очень понятную предысторию, и «будущие» члены НАТО обязаны понимать, что эти действия — защита от курдского терроризма. И если предлагаемые Анкарой условия не выполняются и не гарантированы, то Турция имеет полное право с ними не соглашаться», — подытожил он.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Ранее в этот день глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО.

Также в понедельник правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая осуществляет террористические атаки на Турцию.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

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